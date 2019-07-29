Душанбе, 29 июля 2019, 09:26 — REGNUM
Двое рабочих погибли и один получил ранение в результате обрушения породы на золоторудном месторождении «Тиллои точик» в Хатлонской области Таджикистана. Об этом 29 июля сообщает издание «Авеста» со ссылкой на комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне республики.
По данным ведомства, обрушение горной породы произошло 27 июля. Из-под завалов были извлечены тела жителей Куляба и Пянджского района Бободжона Файзуллаева и Дилшода Худоиева.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля в шахте города Исфара Согдийской области Таджикистана оказались заблокированы четыре шахтера. Горняки были извлечены из шахты 18 июля. Нештатная ситуация произошла из-за блокировки выхода шахты.
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