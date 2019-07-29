Анкара, , 09:25 — REGNUM

Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» двух членов Рабочей партии Курдистана (РПК) в провинции Сиирт. Об этом 29 июля сообщает Anadolu Ajansi.

Термин «нейтрализован» часто используется турецкими военными в качестве эвфемизма, за которым скрывается либо убийство противника, либо захват в плен или добровольная сдача.

Напомним, Рабочая партия Курдистана признана Турцией террористической организацией, поэтому ее деятельность преследуется по закону.

Повстанцы выступают за создания собственной автономии в рамках государства, однако Анкара не готова пойти на подобные уступки. Конфликт между сторонами продолжается долгие десятилетия, в ходе него погибли свыше 40 тыс. человек.

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