Курган, , 08:56 — REGNUM

В Курганской области сгорело придорожное кафе. Пострадавших нет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пожарная безопасность (сс)GDJ

Общая площадь пожара составила 400 кв.м. Сообщение о возгорании кафе по ул. Дружбы в селе Большое Чаусово Кетовского района поступило в дежурную часть в 2:25 по местному времени 28 августа. Пожарных вызвал персонал кафе. По словам работников, они почувствовали запах дыма и начали искать очаг. Сильный дым шёл из помещения пекарни, расположенной на первом этаже. Затушить возгорание самостоятельно им не удалось.

По предварительным данным причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

Для ликвидации пожара было задействовано 5 звеньев газодымозащитной службы, 9 единиц техники и 24 человека личного состава. Тушение пожара осложняло наличие в здании горючих материалов и сильное задымление, сообщает пресс-служба спасателей.