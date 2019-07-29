Улан-Удэ, , 08:48 — REGNUM

В столице Бурятии Улан-Удэ задержали местного жителя, которого обвиняют в избиении собственного сына. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.

2-летний мальчик с повреждениями головы был доставлен в Детскую клиническую больницу около полуночи 26 июля. Следователи возбудили уголовное дело. По подозрению в совершении преступления был задержан 32-летний отец ребёнка — он проживал вместе с женой и тремя детьми, при этом нигде не работал и злоупотреблял спиртными напитками.

«25 июля в вечернее время, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, мужчина нанес малолетнему сыну несколько ударов ногами по груди и голове, так как ему не понравилось, что ребенок плакал. Затем он поднял малыша и швырнул в стену», — сообщили в СКР.

Перепуганная мать ребёнка убежала из дома и позвонила от соседей в полицию. Правоохранители прибыли через несколько минут, задержали злоумышленника и вызвали ребёнку скорую медицинскую помощь.

Следствие по делу, направленное на установление полной картины преступления, продолжается. Также решается вопрос о мере пресечения в виде содержания под стражей подозреваемого.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кемеровской области вынесли приговор 41-летнему местному жителю, признав его виновным в изнасиловании трёх своих падчериц. Выяснилось, что мужчина насиловал приёмных дочерей пять лет — с лета 2012 по июнь 2017 года. Суд приговорил его к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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