Якутск, , 08:47 — REGNUM

В Якутии в Чурапчинском районе посетители кафе попали в медучреждения с диагнозом пищевая токсикоинфекция, сообщили корреспонденту ИА REGNUMв Управлении Роспотребнадзора республики.

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«На утро 29 июля за медицинской помощью обратилось 22 человека, в том числе 8 детей. Это жители сёл Чурапча, Дирин и Телей-Дирин. Все пострадавшие проходят лечение, в том числе в стационаре — 20 человек», — пояснили в региональном Роспотребнадзоре.

Заболевшие побывали в кафе «Шаурма», где ели это блюдо. Острая пищевая токсикоинфекция — у 22 человек, в их числе 8 детей.

В ходе проверки в кафе быстрого питания обнаружили многочисленные нарушения, возбуждено административное дело. Кафе закрыли.

Как сообщало ИА REGNUM, пищевые отравления не редкость в общественных заведениях. Одним из последних было массовое отравление 100 человек в Москве после употребления еды из автоматов.

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