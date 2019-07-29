Хабаровск, , 08:37 — REGNUM

МЧС обновило прогноз по паводку в Хабаровском крае. По данным специалистов, уровень воды у Амура может вырасти до 6 метров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Гидрологи и МЧС очень внимательно следят за ситуацией с уровнем Амура у Хабаровска. Во время страшного наводнения 2013 года уровень воды у города достиг исторического максимума — 8,8 метра, что принесло серьёзные разрушения.

Утром, 29 июля, уровень Амура у Хабаровска достиг отметки 277 см. Прогнозируется, что в ближайшие двое суток он поднимется еще на 50−60 см.

Подъём уровня воды в реке Уссури у населённого пункта Казакевичево за сутки составил +40 см. У села Архангеловка, у села Тунгуска прибавила 18 см, уровень Амура у села Нижнеспасского в ЕАО вырос на 24 см.

Как сообщало ИА REGNUM, паводковая ситуация стремительно ухудшается в Хабаровском крае. Прибывший с инспекцией в регион глава МЧС РФ Евгений Зиничев поручил срочно доставить в Комсомольск-на-Амуре дополнительные наливные дамбы на базе шасси КамАЗа. Под воду ушло старейшее русское поселение в Хабаровском крае — село Удское на реке Уда. Гидрологи не исключают вторую волну паводка, которая может полностью затопить населённый пункт, — подъём воды ожидается до 10 метров.