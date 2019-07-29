Москва, , 08:29 — REGNUM

Санитарно-эпидемиологическая ситуация в зонах подтопления в Иркутской области и на Алтае стабильная. Вспышек инфекционных заболеваний не зарегистрировано, сообщили в Роспотребнадзоре.

В настоящее время в зонах ЧС работают 15 мобильных бригад Роспотребнадзора. Завершена иммунизация населения, находящегося в зоне подтопления.

Специалистами проводится работа по дезинфекции водопроводных сетей, объектов пищевой промышленности и торговли, образовательных и медицинских организаций, жилых домов и др.

По данным ведомства, проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий продолжается.

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Как сообщало ИА REGNUM, главными причинами наводнений в Иркутской области в конце июня 2019 года стали мощный малоподвижный циклон и экстремально высокая интенсивность осадков.

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