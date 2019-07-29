Анкара, , 08:30 — REGNUM

Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» разыскиваемого курдского повстанца Угура Арслана, об этом 28 июля сообщает Anadolu Ajansi.

Спецоперация по его обезвреживанию прошла в провинции Агри на востоке страны, вместе с ним был также обезврежен еще один человек.

За голову Арслана в Турции была назначена награда в размере порядка $106 тыс. Власти страны обвиняли его в совершении террористических актов.

Напомним, Рабочая партия Курдистана, членом которой был «нейтрализованный» повстанец, считается в Турции террористической организацией, поэтому ее деятельность на территории страны запрещена.

Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках страны, на что Анкара пойти не готова. Противостояние длится с 1984 года.

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