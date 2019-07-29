Анкара, 29 июля 2019, 08:30 — REGNUM
Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» разыскиваемого курдского повстанца Угура Арслана, об этом 28 июля сообщает Anadolu Ajansi.
Спецоперация по его обезвреживанию прошла в провинции Агри на востоке страны, вместе с ним был также обезврежен еще один человек.
За голову Арслана в Турции была назначена награда в размере порядка $106 тыс. Власти страны обвиняли его в совершении террористических актов.
Напомним, Рабочая партия Курдистана, членом которой был «нейтрализованный» повстанец, считается в Турции террористической организацией, поэтому ее деятельность на территории страны запрещена.
Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках страны, на что Анкара пойти не готова. Противостояние длится с 1984 года.
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