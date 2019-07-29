Белогорск, Амурская область, , 08:25 — REGNUM

В городе Белогорск Амурской области объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, сообщает 29 июля пресс-служба городской администрации.

«Двадцать девятого июля с 10:30 в Белогорске введен режим чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что принятие мер на опережение связано с прогнозируемым резким повышением уровня воды в Томи. Так, 1−2 августа ожидается подъем уровня воды до отметки 400−450 см.

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В целях снижения последствий предполагаемого разлива реки владельцам дачных участков в «Междуречье» рекомендовали принять меры по сохранению личного имущества и возможного урожая.

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке складывается критическая паводковая ситуация. Реки выходят из берегов, заливая целые поселения. Особенно тяжёлая ситуация в Амурской области, ЕАО, также ухудшается обстановка и в Хабаровском крае — под воду ушло старейшее русское поселение региона, село Удское.

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