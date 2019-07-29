Уфа, , 08:25 — REGNUM

В Гафурийском районе Башкирии из-за шквалистого ветра снесло часть кровли со здания районной больницы. Пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС по Башкирии.

В Башкирии сорвало часть крыши районной больницы 02.mchs.gov.ru

ЧП произошло 28 июля. В населённом пункте Красноусольский Гафурийского района Башкирии «в результате шквалистого усиления ветра при грозе» частично сорвало крышу здания центральной районной больницы. По данным спасателей, повреждена площадь около 50 кв. метров при общей площади здания больницы 2511 кв. метров. В результате происшествия никто не пострадал.

«Эвакуация больных не производилась. Поврежденный участок кровли находится над местом, где нет пациентов», — говорится в сообщении.

На место происшествия выезжала администрация района, состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщало ИА REGNUM, в Башкирии днём 29 июля прогнозируется +13…18 градусов тепла, что на 5−7 градусов ниже многолетних значений. Ожидаются дожди различной интенсивности, грозы, возможен град. Спасатели напоминают, что причиной стало вторжение холодной арктической воздушной массы.