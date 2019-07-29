Оттава, , 09:09 — REGNUM

Сотрудники полиции 28 июля прибыли в канадскую деревню в провинции Манитоба, получив сообщение о двух скрывающихся там юношах, подозреваемых в убийстве трех человек. Об этом 29 июля передает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Поиски двух молодых людей ведуться в районе Йорк-Лэндинг, примерно в 3 тыс. км от места совершения преступления в Британской Колумбии. Их подозревают в убийстве гражданки США Чинны Диз, жителя Австралии Лукаса Фаулера и профессора Леонарда Дика.

«Мы призываем всех оставаться в помещении с закрытыми окнами и дверями. Патрулирование населенного пункта будет осуществляться на круглосуточно», — сообщили в полиции.