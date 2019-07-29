Иркутск, , 07:46 — REGNUM

В Иркутской области в зоне задымления находятся 15 населённых пунктов в четырёх районах. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главного управления МЧС по области со ссылкой на данные космического мониторинга.

Отмечается, что дым приносит от лесных пожаров в Якутии, Бурятии, а также четырёх районов Иркутской области.

«Наблюдение за загрязнением атмосферного воздуха в Иркутской области осуществляют 37 стационарных пунктов и передвижные экологические лаборатории. Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения не зарегистрировано», — отметили в ведомстве.

Между тем, в ближайшее время ситуация не изменится. Иркутский Гидрометцентр прогнозирует по северным районам погоду без осадков. В зоне задымления скорее всего останутся насёленные пункты Катангского, Киренского, Усть-Кутского, Усть-Илимского, Нижнеилимского, Бодайбинского и Мамско-Чуйского районов.

«Населению этих районов необходимо соблюдать меры личной безопасности: при сильном задымлении не проветривать помещения, сократить время пребывания на открытом воздухе, при недомогании обращаться за медицинской помощью», — отметили в МЧС.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, главный пульмонолог Кемеровской областиНадежда Ганюкова призвала жителей Кузбасса на время выехать из региона, пока ситуация с задымление атмосферы не разрешится. По её словам, смог отрицательно сказывается на организм человека. Плохо может стать любому человеку, но особенно рискуют люди с заболеваниями дыхательных путей.

Между тем, в Иркутской области полмиллиона гектаров леса продолжают гореть — они признаны не опасными для населённых пунктов и объектов экономики. Как отмечается, прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинен.

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