Екатеринбург, , 07:44 — REGNUM

В Екатеринбурге разыскивается пожилая женщина. Пенсионерка вышла из собственного дома ещё 27 июля приблизительно в 15:00 по местному времени и до сих пор не вернулась.

По данным местных изданий, 80-летняя женщина в одном халате вышла из квартиры, в которой остался её муж. При этом женщина заперла дверь снаружи на ключ. Уточняется, что пенсионерка может быть дезориентирована.

Всех, кто что-либо знает о её местонахождении, просят сообщить имеющуюся информацию в полицию.

Напомним, что ранее в Свердловской области пропал 15-летний школьник из города Реж. Он вышел из дома 24 июля 2019 года и не вернулся. Также продолжаются поиски девятиклассника из Полевского, который пропал ещё в апреле.

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