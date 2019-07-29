Иркутск, , 07:28 — REGNUM

В Иркутской области 28 июля ликвидировано девять лесных пожаров общей площадью в 4,9 тыс. га. Локализовано ещё 15 возгораний на территории в 8,2 тыс. га. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Между тем, 84 лесных пожаров на общей площади в 522 тыс. га тушиться не будут.

«По 25 пожаров находится в Катангском и Мамско-Чуйском районах, 19 в Киренском, 12 в Бодайбинском, три в Казачинско-Ленском и один в Усть-Кутском районе», — отметили в правительстве области.

Напомним, эти пожары находятся «под наблюдением» поскольку признаны не опасными для населённых пунктов и объектов экономики, а «прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинен».

Всего на территории Сибири подобных пожаров-отказников насчитывается несколько сотен, а общая площадь, пройденная огнём превысила 2 млн га.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в зоне задымления только в Иркутской области из-за пожаров находятся почти два десятка посёлков. Ранее региональные парламентарии призвали федеральные власти всё же начать тушить пожары.

«Власти изо всех сил стараются не замечать проблему. Они охотней помогают тушить лесные пожары за рубежом, тогда как возгорания в далекой Сибири им не интересны. На этом фоне особенно цинично выглядит заявление чиновника «Рослесхоза» о том, что тушить лесные пожары с помощью авиации «экономически невыгодно», — написал ранее депутат Алтайского краевого Законодательного собранияВладислав Вакаев.

Читайте также:

Алтайский депутат призвал «заставить» федеральную власть тушить пожары

«Пожары-отказники» могут спровоцировать народный протест в Сибири?