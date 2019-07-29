Кабул, , 07:42 — REGNUM

По меньшей мере 20 человек погибли и 50 получили ранения в результате мощного взрыва в столице Афганистана Кабуле, последовавшего за перестрелкой в офисе лидера политического движения Green Trend, кандидата в вице-президенты страны Амруллы Салеха в воскресенье, 28 июля. Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на заявление правительства страны.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

В сообщении говорится, что Салех, который является конкурентом действующего президента Афганистана Ашрафа Гани в стартовавшей кампании, получил легкое ранение в результате нападения.

В настоящее время на месте инцидента работают сотрудники специальных служб. По последним данным, афганские силовики в ходе шестичасовой операции застрелили четырех боевиков.