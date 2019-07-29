Казань, , 07:13 — REGNUM

Главу Татарии Рустама Минниханова попросили взять под личный контроль расследование дела о нападении на профсоюзного лидера из Казани Руслана Сахабутдинова, в которого стреляли из газового оружия 24 июля 2019 года. Открытое обращение к властям за подписью главы регионального союза профсоюзов России «Соцпроф» обнародовано на сайте организации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, 24 июля в Руслана Сахабутдинова стреляли из газового оружия. Конфликт произошёл с фигурантом одного из дел, в котором Сахабутдинов выступал в интересах другого члена профсоюза Айгуль З. — матери двоих несовершеннолетних детей, которых незаконно отец вывез в Казахстан. Нападение произошло, когда мать в сопровождении судебных приставов прибыла, чтобы забрать детей домой. Присутствовавший при передаче детей Сахабутдинов получил химический ожог глаз, кожи, острый посттравматический ринит, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение. На официальном сайте профсоюза предпринимателей малого и среднего бизнеса города Казани уточняется, что из-за временной нетрудоспособности председателя Руслана Сахабутдинова его полномочия с 24 июля выполняет Шамиль Мустаев.

Председатель Татарского территориального профсоюза СОЦПРОФ Сергей Ромадановский, к которому обратился пострадавший, попросил главу республики Рустама Минниханова взять расследование дела под личный контроль.

В открытом обращении названа фамилия нападавшего и отмечается, что тот проявил «открытое и публичное неуважение к жизни человека (общественного деятеля) выраженное стрельбой в голову».

"Человек, нарушавший за лето несколько раз закон, вполне способен и на более жёсткие выпады, а это надо обязательно пресечь и самое главное законным способом», — говорится в обращении.

Там же уточняется, что угрозы в адрес пострадавшего поступали и ранее.