Екатеринбург, , 06:56 — REGNUM

В Свердловской области по прогнозам синоптиков до конца июля ожидается снижение температуры до 17 градусов тепла днём и семи градусов тепла ночью, а также осадки в виде дождей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Уже ночью с 29 на 30 июля столбик термометра опустится до 9−11 градусов выше ноля, а днём воздух прогреется до 17 градусов. В последний день июля температура воздуха ночью опустится до 6−8 градусов тепла, а днём синоптики прогнозируют 16−18 градусов выше ноля. Также в эти дни ожидаются грозы и дожди.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области 28 и 29 июля объявлено штормовое предупреждение. В регионе прогнозировали усиление ветра и обильные осадки в виде дождя и града.

Напомним, в Екатеринбурге июль выдался жарким. Средняя температура на 1,2 градуса превышала среднегодовую норму и составила 20,3 градуса выше ноля. Также в июле выпало большое количество осадков — 113 мм, что на четверть выше среднегодовой нормы.

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