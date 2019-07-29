Петропавловск-Камчатский, , 06:53 — REGNUM

Подземные колебания магнитудой 5,0 были зафиксированы сейсмологами Камчатского филиала «Единой геофизической службы РАН».

Сейсмособытие произошло в ночь с воскресенья на понедельник. Очаг землетрясения залегал на глубине 52,4 км (по данным Геологической службы США 72,2 км), жители полуострова ощутимых колебаний не заметили.

Эпицентр землетрясения располагался в 160 км северо-восточнее Петропавловска-Камчатского.

Об угрозе цунами не объявлялось.