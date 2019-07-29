Кемерово, , 06:20 — REGNUM

Врачи Областной детской клинической больницы города Кемерово извлекли из живота ребёнка, который поступил к ним, батарейку. С инородным телом в пищеводе он проходил почти два месяца. Ребёнок получил ожог пищевода и теперь ему предстоит длительное лечение.

«Ожог пищевода на стадии рубцевания. С таким диагнозом ребёнок поступил в ОДКБ. Причина нелепая — проглотил батарейку! Но из-за того, что с инородным телом «в животе» он проходил почти два месяца, последствия плачевные. Наши врачи батарейку извлекли. Теперь маленькому пациенту предстоит неоднократное эндоскопическое бужирование. Первые процедуры проходят под наркозом», — рассказала врач-эндоскопист ОДКБ Ирина Альникова.

https://www.instagram.com/p/B0anmJMCtz-/