Кемерово, , 05:41 — REGNUM

Неизвестные разрушили основания крыши над святым источником св. преподобного Серафима Саровского в Сосновом бору города Кемерово. О произошедшем сообщили местные жители. По словам одного из очевидцев, о случившемся он узнал 27 июля, когда отправился к источнику за водой.

«Сейчас люк источника открыт, и туда попадает различная живность, в том числе мыши. Испортили источник», — пояснил он изданию «Сибдепо».

Источник св. преподобного Серафима Саровского в Кемерове освящён в 2010 году, позже, в 2015 году, была обустроена территория, а над родником появилась крыша.