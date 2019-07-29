Благовещенск, , 05:39 — REGNUM

Из-за разлива реки Зеи вода подступает к опасной черте и угрожает Благовещенску. В городе срочно сооружают заградительные дамбы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Сооружение заградительных дамб началось в местах потенциального выхода Зеи к городу.

По прогнозам гидрологов, 1 августа вода может подойти к черте «опасные явления».

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Восток складывается критическая паводковая ситуация. Реки выходят из берегов, заливая целые поселения. Особенно тяжелая ситуация в Амурской области, ЕАО, ухудшается обстановка в Хабаровском крае — под воду ушло старейшее русское поселение региона, село Удское.