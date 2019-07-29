Казань, , 05:26 — REGNUM

Министр молодёжи Татарии Дамир Фаттахов на своей странице в соцсетях после трагедии в палаточном лагере «Холдоми» под Хабаровском, где из-за пожара погибли четверо детей, заявил, что в республики данный вид отдыха маловостребован, но популярен. Фаттахов уточнил, что в 2019 году в регионе запланированы 79 палаточных лагерей и 63 из них уже состоялись без нарушений, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальную страницу министра в соцсетях.

«Палаточные лагеря — один из малочисленных, но востребованных видов отдыха, особенно у молодёжи, которой близка военно-патриотическая деятельность. В этом году в Татарстане запланировано 79 лагерей палаточного типа, из них завершились уже 63. И, говоря о безопасности, все они, слава богу, прошли без нарушений. Во время каждой смены обязательно проходят проверки МЧС, персонал отрабатывает навыки спасения людей, а для участников проводятся эвакуационные учения», — заявил министр, добавив, что усиливается контроль над детским отдыхом и выразил соболезнования родным и близким пострадавших в Хабаровском крае.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 22 июля 2019 года в палаточном лагере, который находился на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном районе Хабаровского края, случился пожар. На месте погиб один ребёнок, а ещё трое скончались в больнице из-за полученных травм. По факту ЧП возбуждено три уголовных дела, которые поручены центральному аппарату Следственного комитета РФ. С результатами ознакомится лично Владимир Путин. После трагедии под Хабаровском в регионах последовали внеплановые проверки пожарной безопасности в местах летнего отдыха детей.

В Татарии на момент проверки отдыхали свыше 18 тыс. детей и функционировали 13 палаточных лагерей, а всего работало 123 детских лагеря.

Инспекторы Государственного пожарного надзора МЧС РФ по РТ с 24 июля проводят срочные проверки на соответствие мест детского отдыха требованиям пожарной безопасности.

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