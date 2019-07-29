Благовещенск, , 05:16 — REGNUM

Правительство Амурской области предложило ввести в регионе режим ЧС федерального значения. Размер ущерба уже «прогнозно» превысил 500 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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С инициативой выступил министр лесного хозяйства и пожарной безопасности области Алексей Венглинский.

В регионе уже подтоплено более 600 жилых домов. В ближайшее время вода накроет ещё 24 населённых пункта, самостоятельно региональным властям последствия стихии не одолеть.

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Восток складывается критическая паводковая ситуация. Реки выходят из берегов, заливая целые поселения. Особенно тяжёлая ситуация в Амурской области, ЕАО, ухудшается обстановка в Хабаровском крае — под воду ушло старейшее русское поселение региона, село Удское.