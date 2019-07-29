Казань, , 04:58 — REGNUM

Министр сельского хозяйства и продовольствия Татарии Марат Ахметов на совещании, прошедшем 27 июля 2019 года, заявил, что тема африканской чумы свиней становится актуальна для региона, так как опасный вирус уже подошёл к границам. Министр рекомендовал владельцам свиней ограничить посещение леса, чтобы не принести в хозяйства вирус, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Свиньи (cc) Maqi

Ахметов уточнил, что в июле в Нижегородской области обнаружили 46 кабанов, павших от болезни, а позднее опасный вирус был зарегистрирован у свиней в Ульяновской области.

«Эти очаги находятся на расстоянии всего лишь в 120−140 км от Дрожжановского района. Несмотря на то, что соответствующие службы в этих регионах проводят мероприятия по недопущению распространения инфекции, прошу отработать все вопросы с населением и охотпользователями о мерах защиты. Обратитесь к населению. Предупредите о том, что в настоящее время, всем владельцам свинопоголовья необходимо ограничить посещение лесных массивов. Так как через траву, ягоды, грибы в домохозяйство можно принести и эту беду в виде африканской чумы», — рекомендовал министр специалистам из районов, добавив, что в 2016 году республика уже проходила эту школу и повторение не к лицу ей.

Напомним, в конце июля 2019 года три очага заболевания были зафиксированы специалистами Россельхознадзора в Батецком и Шимском районах Нижегородской области. При этом в первом районе их было сразу два. Вспышки заболевания произошли среди поголовья диких кабанов. Трупы с признаками болезни обнаружили в охотничьих хозяйствах. На территории введены карантины и ограничительные мероприятия. Случаи АЧС также выявлены, помимо Ульяновской и Нижегородской областей, в Волгоградской, Тверской и Ленинградской областях.

Читайте также: Три очага чумы свиней зарегистрированы в Новгородской области