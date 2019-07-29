Хабаровск, , 05:04 — REGNUM

Село Удское — старейшее русское поселение в Хабаровском крае на реке Уда в Тугуро-Чумиканском районе — ушло под воду в результате сильнейшего разлива реки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Жители села сообщают, что такого сильного наводнения не припомнят за всю историю. Наводнения бывали и в 60 — годах, и в 90-х годах прошлого века, но такой «большой воды» не было ни разу.

Уровень воды в Удском по состоянию на утро воскресенья, 28 июля, был 898 см. Затоплена полностью вся нижняя часть села, 30 домов. 131 человек размещен у родственников и в ПВР.

Утром в понедельник вода начала понемногу спадать, но гидрологи не исключают второй волны паводка. Специалисты не исключают, что уровень воды может подняться до 10 метров. В этом случае все дома в селе будут затоплены полностью.

Вода в Удском прибывала очень быстро — утром воды было по щиколотку, к обеду уже по пояс. Люди не успели спасти вещи. К домам селяне плавают на лодках, в надежде спасти хоть что-то.

Пекарня в селе затоплена, хлеб для населения пекут в школьной столовой.

В Тугуро-Чумиканском районе введен режим ЧС, к затоплению готовятся ещё два села — Неран и Алгазея. Дети эвакуированы в райцентр, в ПВР. Мужчины и некоторые женщины пока остаются.

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Восток складывается критическая паводковая ситуация. Реки выходят из берегов, заливая целые поселения. Особенно тяжелая ситуация в Амурской области, где ущерб оценивается уже в 0,5 млрд рублей, а вода все прибывает. По словам губернатора Приамурья Василия Орлова, предстоящая неделя будет особенно тяжелой.