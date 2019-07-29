Макапа, , 04:47 — REGNUM

Около 50 вооруженных шахтеров вторглись в деревню индейцев племени вайапи в северном бразильском штате Амапа и зарезали вождя племени, сообщает 28 июля The Telegraph.

Как сообщили местные власти, тело вождя с колотыми ранами было найдено в русле близлежащей реки. Жители деревни в страхе бежали из своих домов.

Деревня находится в 300 км от столицы штата города Макапа. По словам сенатора от штата Амапа Рэндольфа Родригеса, это первый подобный случай насилия за последние 30 лет.

Представитель племени вайапи Джаварува призвал власти к срочному введению войск, поскольку шахтеры были вооружены винтовками. «Мы в опасности», — заявил Джаварува.

Коренные народы Бразилии периодически испытывают насилие со стороны шахтеров, лесозаготовителей и владельцев ранчо. Угрозы расправ с вайапи усилились после того, как пришедший к власти в январе 2019 года президент Бразилии Жаир Болсонару заявил об «абсурдном количестве полезных ископаемых» на землях племен и пообещал увеличить эксплуатацию этих районов.