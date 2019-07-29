Хабаровск, , 04:34 — REGNUM

Работники горнолыжного комплекса «Холдоми» под Хабаровском, где в ночь с 22 на 23 июля в результате пожара в палаточном лагере, погибли дети, пожаловались на угрозы расправой. Угрожают, в том числе, их семьям и детям, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сгоревший детский палаточный лагерь 27.mchs.gov.ru

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Руководство комплекса «Холдоми» призвало жителей края прекратить травлю в отношении сотрудников, в том числе и вожатых.

«Я столкнулся с глубоким шоком сотрудников — давление в социальных сетях, где комментирующие призывают к самым жестоким способам расправы, в том числе и в отношении детей руководства и персонала. Я, признаюсь честно, не знаю — почему вожатого, который в горящей палатке лез под кровати, искал детей, ненавидят люди. Мы много раз говорили, что не снимаем с себя ответственности, для нас крайне важно найти причины этой трагедии. Идёт следствие, рассматриваются версии, а что, если это был поджог или теракт? Я понимаю, что меня могут не услышать многие. Но я искренне прошу. Вожатые, обслуживающий персонал — это обычные, очень простые люди, жители небольших городов и посёлков, которых эта страшная трагедия коснулась в значительной степени. Не нужно травить их — они сделали всё, что могли, — заявил на официальном сайте комплекса «Холдоми» заместитель генерального директора ООО «Эксртрим-Сервис» Алексей Денисов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 22 на 23 июля в детском палаточном лагере «Холдоми» под Хабаровском случился пожар. Одна девочка погибла сразу, ещё трое детей умерли в больнице от полученных ожогов.

Расследование трёх уголовных дел по факту трагедии в «Холдоми» поручено центральному аппарату СК РФ. С материалами следствия лично ознакомится президент России Владимир Путин.