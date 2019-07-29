Хабаровск, , 04:02 — REGNUM

Руководство горнолыжного курорта «Холдоми» в Хабаровском крае сообщило о массовых увольнениях сотрудников, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В «Холдоми» работают жители Комсомольска-на-Амуре, посёлков Солнечный и Горный. Многие работают там семьями. Для большинства людей это единственное место работы.

В Солнечном районе, к тому же, массово сокращают персонал лесозаготовительной компании «Азия Лес», руководство которого стало фигурантом уголовного скандала о масштабных махинациях и незаконной рубке леса.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 22 на 23 июля в детском палаточном лагере «Холдоми» под Хабаровском случился пожар. Одна девочка погибла сразу, еще трое детей умерли в больнице от полученных ожогов.

Расследование трех уголовных дел по факту трагедии в «Холдоми» поручено центральному аппарату СК РФ. С материалами следствия лично ознакомится президент России Владимир Путин.