Талдом, Московская область, , 01:25 — REGNUM

В подмосковном Талдоме двое подростков подозреваются в двойном убийстве, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области.

Преступление произошло 27 июля. По версии следствия, несовершеннолетние 2002 и 2003 годов рождения распивали алкоголь в компании своих знакомых. Произошёл конфликт, в результате которого были задушены две сестры 1986 и 1976 годов рождения.

По двойному убийству возбуждено уголовное дело (п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ). Подозреваемые задержаны и допрошены.

Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области погиб пилот автомобиля, участвовавший в гоночных заездах по дрэг-рейсингу.

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