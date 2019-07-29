Раменское, Московская область, , 01:16 — REGNUM

В Московской области погиб пилот автомобиля, участвовавшего в гоночных заездах по дрэг-рейсингу, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Подмосковью.

Состязания проходили 27 июля на территории аэропорта «Быково» в Раменском городском округе. Одна из машин съехала с трассы и врезалась в вышку оператора, огороженную блоками из бетона. Произошло возгорание автомобиля, пилот погиб.

Следователи проводят доследственную проверку. Изъята документация по организации гонок, а также автомобиль.

Как сообщало ИА REGNUM, мужчина, задержанный по подозрению в убийстве женщины в Подмосковье, дал признательные показания.

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