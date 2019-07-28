Джакарта, , 23:18 — REGNUM

У побережья острова Ява в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Землетрясение, глубина очага которого составляла 50 км, произошло в 21:25 по местному времени (17:25 мск).

Данных и разрушениях и пострадавших нет. Угроза цунами не объявлялась.

Как передавало ИА REGNUM, 16 июля в Индонезии, неподалеку от острова Бали, были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,1.

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