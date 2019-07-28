Москва, , 21:09 — REGNUM

На юго-востоке Москвы в районе Нижегородский столкнулись сразу три транспортных средства. Об этом источник в правоохранительных органах сообщил агентству городских новостей «Москва».

Скорая помощь Иван Шилов © ИА REGNUM

ДТП произошло в воскресенье, 28 июля, в районе д. 5 по Рязанскому проспекту. По последним данным, в результате происшествия пострадали четыре человека.

«Произошло столкновение трех легковых автомобилей, — рассказал собеседник агентства. — В результате аварии пострадали четыре человека».

По словам источника, сотрудники полиции, которые прибыли на место ДТП, выясняют причины произошедшего.

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