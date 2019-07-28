Екатеринбург, , 19:23 — REGNUM

В Екатеринбурге надзорные органы выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с автобусом маршрута № 85 и двух пешеходов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

На данный момент изучаются записи камер наблюдения. По предварительным данным маршрут обслуживается муниципальным предприятием. Как пояснил водитель автобуса, двое пешеходов переходили дорогу на красный свет светофора на перекрёстке улиц Токарей и Крауля.

Проверка надзорными органами продолжается и по её итогам будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, дорожно-транспортное происшествие в Екатеринбурге произошло около полудня по местному времени 28 июля: следующий по маршруту № 85 автобус сбил двух пешеходов. В результате оба гражданина получили травмы и были госпитализированы.

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