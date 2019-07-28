Кемерово, , 18:53 — REGNUM

Трёхлетний ребёнок, пропавший 27 июля в лесу, найден живым в Кузбассе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

Ребёнок трёх лет пропал во время сбора грибов в Яшкинском районе. Ребёнок находился в лесу вместе со своим отцом и старшими братьями.

Личный состав ОМВД РФ по Яшкинскому району совместно с волонтёрами и спасателями провели тщательное обследование леса в районе исчезновения ребёнка.

Ребёнок был найден живым и возращён родителям. Сотрудники полиции выразили благодарность всем, то принимал участие в поисках заблудившегося ребёнка.

Ранее ИА REGNUM сообщало о поисках 14-летней девочки из города Красногорска. Девочка была найдена живой и невредимой в Наро-Фоминске.

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