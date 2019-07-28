Тулун, Иркутская область, , 18:45 — REGNUM

В городе Тулун Иркутской области превысил критическую отметку уровень воды в реке Ия. Об этом 28 июля сообщили ТАСС в Единой дежурной диспетчерской службе Тулуна.

В сообщении говорится, что при критической отметке в 700 см уровень воды в реке Ия на 17:00 мск составил 708 см.

«Уровень воды в реке Ия … составляет 708 см», — отметили в диспетчерской службе.

28 июля в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что жителей иркутского города Тулун вновь эвакуируют, так как снова есть угроза наводнения.

Как сообщало ИА REGNUM, с 26 июня в Иркутской области после проливных дождей началось наводнение. Реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов.

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