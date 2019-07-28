Рига, , 18:47 — REGNUM

Российский прогулочный катер сел на мель в Латвии у берегов Павилосты. Об этом 28 июля сообщает интернет-портал Tvnet.lv.

Информацию о произошедшем служба береговой охраны получила около 11:10 по местному времени. На место инцидента был направлен патрульный корабль Jelgava.

На месте происшествия спасатели обнаружили прогулочный катер под российским флагом и с российскими номерами. Судно село на мель в 20 метрах от берега.

В помощь судну прибыл трактор, однако экипажу катера удалось снять его с мели своими силами, после чего катер продолжил свой путь по морю.

Береговая служба проверила, не было ли загрязнения окружающей среды в месте аварии, не произошла ли утечка нефтепродуктов с катера. Угроз окружающей среде обнаружено не было.

Ранее ИА REGNUM сообщало о севшем на мель в Ярославской области из-за поломки круизном теплоходе с 290 пассажирами на боту. Инцидент произошёл в акватории Рыбинского водохранилища. В результате происшествия никто не пострадал. Экипажу судна удалось самостоятельно устранить поломку, после чего судно продолжило свой путь.

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