Салехард, , 17:46 — REGNUM

Возгорание в жилом двухэтажном доме было локализовано пожарными в городе Губкинский на Ямале. Об этом 28 июля сообщила пресс-служба ГУ МЧС Ямало-Ненецкого АО.

Пожар в деревянном жилом многоквартирном доме, где прописаны 47 человек, начался 28 июля в 16:30 (14:30 мск). На месте ЧП работают 41 человек личного состава и 8 единиц спецтехники МЧС России.

К моменту прибытия пожарных на место происшествия наблюдалось открытое горение на втором этаже. Людям удалось покинуть загоревшееся здание самостоятельно до прибытия пожарных. Погибших и пострадавших нет.

Локализация пожара произошла в 18:43 (16:43 мск) на площади 572 кв. метра. Отмечается, что дом повреждён огнём по всей площади. Угрозы находящимся рядом зданиям нет.

В настоящее время решается вопрос о временном размещении граждан, пострадавшим от пожара и об оказании им материальной помощи. Причина пожара и размер причинённого ущерба устанавливается.

Ранее ИА REGNUMсообщало о сроках восстановления жилого дома в Нижневартовске после сильного пожара. Все ремонтные работы будут проведены за счёт муниципалитета.

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