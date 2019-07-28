Сыктывкар, , 17:09 — REGNUM

Разрыв трубы с возгоранием газа произошёл на магистральном газопроводе в Коми. Об этом 28 июля сообщила пресс-служба ситуационно-аналитического центра минэнерго.

Газопровод Rkomi.ru

Пожар произошёл 28 июля в 14:00 мск на 338-м километре магистрального газопровода Пунга — Вуктыл — Ухта-2, в 40 километрах от компрессорной станции «Вуктыльская».

По данным минэнерго, разорвалась труба диаметром 1400 мм с последующим возгоранием. Повреждённый участок был отключён.

Пострадавших в результате ЧП нет. Пресс-служба ведомства сообщила, что произошедшее не отразится на поставках газа потребителям.

В настоящее время на месте происшествия ведутся аварийно-восстановительные работы.

Ранее ИА REGNUMсообщало об аварии на газопроводе в Дагестане, в результате которой была прервана подача газа жителям трёх сёл в Хасавюртовском районе.

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