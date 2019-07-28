Тбилиси, , 17:06 — REGNUM

Число погибших при падении с обрыва грузовика в горном районе в Грузии возросло до шести человек. Об этом 28 июля сообщила пресс-служба Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.

Поисково-спасательные работы после падения грузового автомобиля начались 27 июля и были возобновлены утром 28 июля. Тело шестого погибшего было найдено спасателями на дороге Пшавели — Омало (высокогорная Тушетия).

Поисково-спасательные работы продолжаются, к ним подключена тяжёлая техника.

Ранее ИА REGNUM сообщало о падении грузовика «КамАЗ» с обрыва высотой 400 метров. Грузовик перевозил людей по горной дороге из села Земо Алвани в Омало на сельский праздник.

В машине находились 12 человек, пятеро успели выпрыгнуть из автомобиля при его падении в пропасть. Тела пяти погибших были обнаружены спасателями 27 июля, один из погибших был несовершеннолетним.

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