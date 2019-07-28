Кабул, , 16:36 — REGNUM

Как минимум шесть человек пострадали в результате взрыва в столице Афганистана городе Кабуле. Об этом 28 июля сообщает телеканал Ariana со ссылкой на МВД .

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным телеканала, взрыв произошёл возле гостиницы Oranos Hotel в 15-м полицейском округе. Однако телеканал TOLOnews сообщает, что взрыв прогремел в четвёртом полицейском округе.

В свою очередь, агентство «Пажвак» сообщает со ссылкой на представителя министерства здравоохранения о шестерых пострадавших в результате взрыва.

Более подробной информации с места события пока не поступало.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели четырёх человек в результате взрыва автомобиля в провинции Газни. Ещё 20 человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

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