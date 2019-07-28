Анкара, , 16:25 — REGNUM

В двух провинциях Турции сотрудники силовых ведоств в ходе антитеррористических операций «нейтрализовали» шесть членов Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом сообщает Anadolu Ajans со ссылкой на МВД Турции.

Курды Иван Шилов © ИА REGNUM

В министерстве уточнили, что мероприятия по нейтрализации боевиков проводились в районе горы Джуди в юго-восточной провинции Ширнак и в районе горы Тендерук в восточной провинции Ван.

Отмечается, что силовики при поддержке авиации продолжают операции по ликвидации членов РПК.

Напомним, в Турции считается РПК террористической организацией, поэтому ее деятельность в стране находится под запретом. Курды на протяжении более 30 лет сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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