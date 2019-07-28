Бийск, Алтайский край, , 15:24 — REGNUM

В городе Бийске (Алтайский край) утром 28 июля в подъезде жилого дома обнаружили тело 11-месячной девочки, завёрнутое в полиэтиленовый мешок. Как сообщили ИА REGNUM в Следственном комитете РФ, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

Личность погибшей девочки установлена, ведутся поиски её матери. На месте происшествия работают следователи.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года в Омске около дома на ул. Лукашевича прохожие обнаружили тело новорождённого ребёнка. Судмедэкспертиза показала, что ребёнок является недоношенным и мертворождённым.

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