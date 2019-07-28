Краснодар, , 14:07 — REGNUM

Сбежавшего при конвоировании мужчину задержали сотрудники полиции в Краснодарском крае. Об этом 28 июля сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Обвиняемый в убийстве брата мужчина был задержан в посёлке Маяк сотрудниками отдела МВД России по городу Армавиру. Его доставили в отдел полиции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что подследственный, мужчина 1980 года рождения совершил побег из-под стражи во время конвоирования в ночь на 25 июля на станции Армавир.

По данным следственного управления следственного комитета РФ по Краснодарскому краю мужчина ещё с двумя фигурантами подозревается в причастности к убийству своего старшего брата. Преступление было совершено в Сочи 13 декабря 2018 года.

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