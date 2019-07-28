Донецк, , 13:59 — REGNUM

Режим перемирия был дважды нарушен украински войсками в Донбассе. Об этом 28 июля сообщила пресс-служба представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По территории ДНР украинскими войсками было выпущено шесть мин из миномёта калибром 82 мм и две гранаты. Один раз военнослужащие Украины применили стрелковое оружие.

В зону обстрела со стороны Украины попали населённые пункты Спартак и Саханка.

Жертв и пострадавших среди мирного населения ДНР нет. Повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Ранее ИА REGNUM сообщало о трёх случаях нарушения режима полного прекращения огня украинскими войсками. Режим полного, безусловного и бессрочного прекращения огня на территории Донбасса вступил в силу с 00:01 мск 21 июля.

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