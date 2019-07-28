Элиста, , 13:39 — REGNUM

Четыре человека погибли в ДТП в Сарпинском районе Калмыкия ранним утром 28 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД Республики Калмыкия.

Место аварии Пресс-служба МВД по Республике Калмыкия

Авария произошла около 04:30 в воскресенье на 160 километре ФАД Р-22 «Каспий», на территории Сарпинского района. На трассе столкнулись «Лада Калина», которой управлял 44-летний житель Дагестана, и «Лада Приора», под управлением 30-летнего жителя Калмыкии. По предварительным данным, «Приора» выехала на полосу встречного движения, и лоб в лоб врезался в ехавший на встречу автомобиль.

В аварии погибли водители обоих автомобилей, а также два пассажира «Калины». Еще один пассажир «Калины» получил травмы и госпитализирован. Полиция проводит проверку, устанавливает все обстоятельства и причины ДТП.