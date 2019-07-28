Рим, , 13:36 — REGNUM

Три человека погибли в Италии из-за непогоды, обрушившейся на страну после аномально сильной жары. Об этом 28 июля сообщил новостной канал RaiNews24.

Первой жертвой стихии стал 72-летний мужчина, пропавший без вести 27 июля в Тоскане, в городе Ареццо. 28 июля его тело было обнаружено спасателями рядом с автомобилем, который, как предполагают спецслужбы, был затоплен водой вышедшей из берегов реки.

В тот же день, 27 июля, была убита молнией норвежская спортсменка в горах Южного Тироля, где проходил соревнование по забегу в горной местности. Соревнование было прервано из-за непогоды, но погибшая находилась на отдалённом участке.

И третье й жертвой стихии стала женщина 27-ми лет, которая в ночь на 28 июля вместе с автомобилем была поднята в воздух торнадо возле населённого пункта Фочене недалеко от Рима. Торнадо нанёс ущерб нескольким припаркованным автомобилям и зданиям в Фочене и в городе Фьюмичино.

Напомним, что на территории Италии в течение нескольких дней наблюдалась аномальная жара, которая 27 июля сменилась сильными дождями с грозами, ураганным ветром и градом. Оранжевый уровень погодной опасности был объявлен в ряде северных и центральных районов страны.