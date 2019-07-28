Нейпьидо, , 12:17 — REGNUM

По меньшей мере 14 человек погибли в результате схода оползня в штате Качин на севере Мьянмы. Об этом 28 июля сообщает агентство Reuters со ссылкой на полицию Мьянмы.

Сход крупного оползня произошёл в штате Качин на месторождении нефрита. Причиной оползня стали муссонные дожди.

Спасателям удалось вытащить из-под завалов двух человек, которые были госпитализированы. Пропавшими без вести в настоящее время числятся четыре человека, среди них двое сотрудников сил безопасности. Спасательно-поисковая операция на месте схода оползня продолжается.

Правительство Мьянмы ранее отдало распоряжение о прекращении добычи минералов на территории штата Качин во время сезона муссонных дождей, который продолжается в Мьянме с мая по октябрь.

При этом местные жители довольно часто игнорируют распоряжения правительства и продолжают добычу минералов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 25 погибших в результате схода оползня в китайской провинции Гуйчжоу. Ещё 25 человек числятся пропавшими без вести.

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