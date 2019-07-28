Благовещенск, , 12:00 — REGNUM

Один человек погиб, двое пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и локомотива на железнодорожном переезде в Амурской области. Об этом 28 июля сообщила пресс-служба УМВД по региону.

ДТП произошло около 03:00 (22:00 мск) на железнодорожном переезде в селе Поздеевка в Ромненском районе Амурской области. Локомотив на скорости сбил легковой автомобиль «ВАЗ»

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля «ВАЗ», мужчина 1997 года рождения, выехал на железнодорожный переезд, не оборудованный шлагбаумом, проигнорировав запрещающий сигнал светофора.

В результате столкновения с локомотивом пострадал сам водитель автомобиля и две его пассажирки, девушки 2001 и 2003 годов рождения. Одна из пассажирок скончалась по дороге в больницу, водитель и вторая пассажирка госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Сообщается, что удар при столкновении автомобиля с локомотивом был такой силы, что «ВАЗ» теперь восстановлению не подлежит.

В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUMсообщало о ДТП на железнодорожном переезде в Львовской области на Украине. В результате столкновения легкового автомобиля с пассажирским поездом погиб один человек, ещё один получил травмы.

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