Батон-Руж, США, , 12:00 — REGNUM

Губернатор штата США Луизиана Бел Эдвардс объявил чрезвычайное положение в связи с кибератаками на школы штата и сохранением угрозы их продолжения. Об этом сообщает CNBC.

В течение недели кибератакам подверглись несколько школьных информационных систем штата Луизиана. В сообщении одной из школ отмечается, что кибератака привела к отключению некоторых технологических систем, а также потере телефонной связи. Атаки проводятся с использованием вируса, который зашифровывает данные на поражённым компьютерах, после чего киберпреступники требуют выплаты выкупа за восстановление доступа к системе.

К расследованию инцидентов были привлечены государственные чиновники, правоохранительные органы и ФБР. Издание отмечает, что чрезвычайное положение в Луизиане впервые было объявлено в связи с киберугрозой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне власти города Лейк-Сити (штат Флорида, США) выплатили хакеров выкуп в рамзере $460 тыс. за восстановление доступа к муниципальным компьютерным сетям, поражённым вирусом-шифровальщиком.

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