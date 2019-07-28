Нью-Йорк, США, , 11:20 — REGNUM

Один человек погиб, ещё 11 получили ранения во время стрельбы в американском городе Нью-Йорке. Об этом 28 июля сообщает газета New York Post со ссылкой на правоохранительные органы.

По предварительным данным, двое мужчин затеяли стрельбу в Районе Бруклин. Перестрелка началась около 23:00 по местному времени 27 июля во время уличного праздника.

Два человека ворвались в толпу гуляющих граждан и начали стрельбу. Почче перестрелки злоумышленники скрылись. В результате ЧП погиб мужчина 38-ми лет, ещё 11 человек получили ранения. Пострадавшие были госпитализированы.

Сотрудники полиции в настоящее время ведут поиски нападавших. Детективам удалось найти брошенное злоумышленниками оружие.

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